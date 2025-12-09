Helvetia Baloise: jusqu'à 1800 postes biffés

L'assureur Helvetia Baloise, fraîchement fusionné, compte supprimer 2000 à 2600 postes, dont ...
Photo: Alerte Info

L'assureur Helvetia Baloise, fraîchement fusionné, compte supprimer 2000 à 2600 postes, dont 1400 à 1800 en Suisse, sur les trois prochaines années, a indiqué un porte-parole à l'agence AWP.

/ATS
 

