Helvetia Baloise: feu vert à la fusion des activités suisses

Le gendarme des marchés financiers Finma a donné son accord à la fusion des compagnies d'assurances ...
Helvetia Baloise: feu vert à la fusion des activités suisses

Helvetia Baloise: feu vert à la fusion des activités suisses

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le gendarme des marchés financiers Finma a donné son accord à la fusion des compagnies d'assurances suisses de Helvetia Baloise dans les domaines vie et non-vie, a annoncé mardi le groupe réuni sous une même bannière depuis la fin de l'année dernière.

'Un jalon important a ainsi été posé en vue d'un positionnement uniforme sur le marché et d'un lancement commun en Suisse au 1er juillet', s'est félicité le géant de l'assurance dans un communiqué.

Le groupe a réuni sous la marque Helvetia une offre intégrée d'assurance dommages et vie, de prévoyance, de gestion de fortune ainsi que de services bancaires et immobiliers. Les produits de l'Européenne Assurances Voyages ERV, les services de la banque Baloise et de la plateforme de courtage hypothécaire MoneyPark sont également intégrés à cette offre.

L'assureur dispose de 43 agences, quelque 150 sites et 1700 conseillers dans l'ensemble de la Suisse.

/ATS
 

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