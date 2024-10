Helsana: le patron de Hirslanden en lice pour la présidence

Le conseil d'administration de l'assureur Helsana a désigné Daniel Liedtke pour succéder l'an prochain à son président démissionnaire Thomas Szucs.

Le futur responsable de l'organe de surveillance d'Helsana coiffe pour l'heure la double casquette de président et directeur général de Hirslanden, indique un communiqué paru vendredi. La candidature a d'ores et déjà obtenu le blanc seing des fondations Sana et Artisana, les deux actionnaires du groupe zurichois.

Il est prévu que M. Liedtke rende ces deux mandats au faîte du réseau de cliniques privées en septembre 2025 pour une prise de fonction chez Helsana dès le mois suivant.

Thomas Szucs a été prié de prolonger de quatre mois son mandat de quinze ans, de manière à assure l'intérim.

L'assemblée générale qui se tiendra au mois de mai doit encore officialiser ces dispositions.

/ATS