Heineken veut fermer une brasserie en Alsace, 220 emplois menacés

Le brasseur Heineken a annoncé lundi la fermeture, 'dans les trois ans', de sa brasserie de Schiltigheim, près de Strasbourg, dans un contexte de 'baisse des parts de marché', et un plan d'investissement de 100 millions d'euros pour deux autres sites en France.

La fermeture de la brasserie alsacienne menace 220 postes. 'Le dialogue social sera la priorité des prochains mois', fait savoir dans un communiqué le groupe, qui ambitionne de parvenir à un 'accord collectif' autour d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Le groupe justifie l'arrêt de cette activité par 'les nombreuses contraintes auxquelles est soumis le site', son enclavement en centre-ville qui 'empêche tout agrandissement', ses 'coûts de production trop importants du fait de certains équipements vétustes' et sa 'stratégie de diversification industrielle qui n'a pas porté ses fruits'.

Les volumes produits à Schiltigheim seront transférés vers les deux autres sites de production français, à Mons-en-Baroeul et Marseille. Ces deux sites bénéficieront d'un plan d'investissement de 100 millions d'euros (97,4 millions de francs) en vue notamment de leur agrandissement et de 'l'amélioration de la performance environnementale'.

'Ce projet de concentration de notre outil de production sur deux brasseries au lieu de trois actuellement est nécessaire pour assurer notre compétitivité en France à long terme', a déclaré Pascal Gilet, PDG d'Heineken France, cité dans le communiqué. 'Nous examinerons également avec attention toute offre de reprise du site qui pourrait être proposée.'

La bière de marque Fischer, brassée en Alsace 'depuis 1821' et dont l'identité alsacienne est devenue un argument marketing, restera produite localement, dans une 'micro-brasserie'.

Cette annonce de fermeture s'inscrit dans un contexte de 'baisse des parts de marché' pour Heineken, causée par 'l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie', l'impact de la crise sanitaire sur 'le secteur des cafés-hôtels-restaurants', et une 'concurrence accrue', notamment par l'augmentation du nombre de micro-brasseries.

Heineken, deuxième plus gros brasseur mondial derrière AB InBev, avait enregistré en 2021 un bénéfice net de 3,32 milliards d'euros, après avoir essuyé des pertes à hauteur de 204 millions d'euros en 2020, année marquée par la pandémie de coronavirus.

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, Heineken produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel, et emploie plus de 85'000 personnes à l'échelle mondiale.

