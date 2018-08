Hausse du nombre de nouvelles immatriculations en juillet

Le nombre de nouvelles voitures mises en circulation en Suisse et au Liechtenstein a progressé de 2,4% à 25'483 véhicules en juillet, a annoncé vendredi la faîtière auto-suisse. Le pourcentage de véhicules hybrides de cesse de croître.

Pendant le mois sous revue, environ 6% ou 1532 véhicules fraîchement immatriculés disposaient d'une propulsion autre qu'à combustion. La part de véhicules hybrides est ainsi passée à 4,7% en juillet, contre 3,3% il y a un an.

Depuis le début de l'année, la progression est cependant plus modeste avec une hausse de seulement 0,2% à 183'393 véhicules, a précisé auto-suisse dans un communiqué. L'association table pour l'ensemble de l'année sur un nombre de nouvelles immatriculations semblable à 2017, où elles avaient totalisé 314'000, en dépit du passage à la nouvelle norme anti-pollution Euro 6c.

Les Suisses continuent de privilégier les marques allemandes. Les véhicules du constructeur Volkswagen détiennent ainsi la part de marché la plus importante avec 11,2% (-0,1 point de pourcentage sur un an) entre janvier et juillet.

Mercedes se classe deuxième avec une part de 7,9% (-0,6 point), ex aequo avec BMW (-0,1 point). Les deux marques germaniques sont suivies par Skoda avec 6,3% (-0,1 point), Audi (5,9%, -0,1 point) et Ford (5,0%, -0,6 point).

Par type de moteur, les diesels ont vu leur part de marché chuter de 7 points de pourcentage à 30,5% sur les sept premiers mois de l'année, tandis que les hybrides essence ont vu leur part progresser de 0,9 point à 4,2% et les hybrides diesel stagner à 0,1%. Les voitures purement électriques ont accru leur part de marché de 0,2 point à 1,4%.

/ATS