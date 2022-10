Hausse des prix à la production et à l'importation en septembre

Les prix à la production et à l'importation (PPI) ont augmenté de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent. Sur un an, le renchérissement atteint 5,4%, précise jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Au niveau des prix à la production, l'acier, le lait cru, les produits laitiers ainsi que les légumes et les pommes de terre ont renchéri. Les produits en aluminium et les produits pétroliers sont par contre devenus meilleur marché.

Sur le volet des prix à l'importation, des hausses de prix ont été observées en premier lieu pour les hydrocarbures. Les prix ont également augmenté pour les ordinateurs, le mazout, les véhicules automobiles et les composants de véhicules, le café vert et l'habillement. A l'inverse, les prix des carburants, des métaux, des produits semi-finis en métaux et des chaussures ont baissé.

/ATS