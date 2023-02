Hasbro prévoit une baisse de son chiffre d'affaires en 2023

Le fabricant américain de jouets Hasbro a anticipé jeudi un recul de son chiffre d'affaires en 2023 et annoncé des prévisions de profit en-dessous des attentes du marché alors que l'inflation pèse sur la demande pour ses produits.

Dans le communiqué des résultats du 4e trimestre, le patron du groupe, Chris Cocks, a reconnu que son entreprise faisait 'face à un environnement difficile dans le domaine de la consommation discrétionnaire (les biens non essentiels, ndlr) et à des pertes de revenus d'environ 300 millions de dollars (277 millions de francs) dues à l'abandon de licences, de marques et de marchés, ainsi qu'à des effets de change'.

Fin janvier 2022, la société, qui commercialise entre autres le Monopoly, les jouets Transformers ou les figurines Peppa Pig, avait perdu la lucrative franchise Disney Princess aux dépens de son rival Mattel.

Hasbro s'attend à ce que son chiffre d'affaires de 2023 baisse légèrement et que son profit par action, ajusté des éléments exceptionnels, soit compris 4,45 et 4,55 dollars, là où les analystes tablaient sur 4,88 dollars en moyenne.

En 2022, les revenus du groupe de Pawtucket (Rhode Island) ont atteint 5,86 milliards de dollars, soit 9% de moins que l'année précédente.

Il a dégagé un profit net 203,5 millions de dollars sur l'ensemble de l'année, mais a encaissé une perte nette de 129 millions de dollars d'octobre à décembre.

Début janvier, Hasbro avait annoncé la suppression de 15% de ses effectifs ou environ 1000 postes après des chiffres de vente décevants lors des fêtes de fin d'année.

A Wall Street, l'action du fabricant de jouets prenait 0,2% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse.

