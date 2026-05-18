Hantavirus: le navire de croisière Hondius achève son voyage

Le navire de croisière MV Hondius, qui a suscité une inquiétude mondiale en raison d'un foyer ...
Hantavirus: le navire de croisière Hondius achève son voyage

Hantavirus: le navire de croisière Hondius achève son voyage

Photo: KEYSTONE/EPA/LINA SELG

Le navire de croisière MV Hondius, qui a suscité une inquiétude mondiale en raison d'un foyer d'hantavirus à son bord, a achevé lundi son voyage dans le port néerlandais de Rotterdam. Le reste de son équipage y sera placé en quarantaine.

Le paquebot, au coeur d'une alerte sanitaire dans de nombreux pays depuis la mort de trois de ses passagers début mai, a accosté vers 10h30 dans le port de Rotterdam pour débarquement final et désinfection, ont constaté des reporters de l'AFP à bord d'un autre navire.

Parti d'Ushuaïa en Argentine le 1er avril, il transportait encore 27 personnes à son bord, membres d'équipage et personnel médical. Certaines de ces personnes, portant des masques blancs ou des casques de couleur bleue, étaient visibles sur le pont du navire lors de son approche finale.

/ATS
 

Actualités suivantes

ABB fournira des systèmes de propulsion à la Marine espagnole

ABB fournira des systèmes de propulsion à la Marine espagnole

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 11:34

Anglo American vend ses mines australiennes de charbon

Anglo American vend ses mines australiennes de charbon

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 11:30

L'économie suisse a accéléré en début d'année

L'économie suisse a accéléré en début d'année

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 11:22

Les mesures de régulation du loup portent leurs fruits

Les mesures de régulation du loup portent leurs fruits

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 10:50

Articles les plus lus

La crise au Moyen-orient pourrait coûter 14 millions d'emplois

La crise au Moyen-orient pourrait coûter 14 millions d'emplois

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 10:07

Les mesures de régulation du loup portent leurs fruits

Les mesures de régulation du loup portent leurs fruits

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 10:50

L'économie suisse a accéléré en début d'année

L'économie suisse a accéléré en début d'année

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 11:22

Hantavirus: le navire de croisière Hondius achève son voyage

Hantavirus: le navire de croisière Hondius achève son voyage

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 11:26

La crise au Moyen-orient pourrait coûter 14 millions d'emplois

La crise au Moyen-orient pourrait coûter 14 millions d'emplois

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 10:07

Ryanair: vive hausse du bénéfice net en 2025/26

Ryanair: vive hausse du bénéfice net en 2025/26

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 10:08

Les mesures de régulation du loup portent leurs fruits

Les mesures de régulation du loup portent leurs fruits

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 10:50

L'économie suisse a accéléré en début d'année

L'économie suisse a accéléré en début d'année

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 11:22

Sonova contrarié par les changes en 2025/26

Sonova contrarié par les changes en 2025/26

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 09:58

La crise au Moyen-orient pourrait coûter 14 millions d'emplois

La crise au Moyen-orient pourrait coûter 14 millions d'emplois

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 10:07

Ryanair: vive hausse du bénéfice net en 2025/26

Ryanair: vive hausse du bénéfice net en 2025/26

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 10:08

Un drone russe a touché un cargo chinois en mer Noire

Un drone russe a touché un cargo chinois en mer Noire

Économie    Actualisé le 18.05.2026 - 10:31