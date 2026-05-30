Hantavirus : désinfecté, le Hondius peut repartir en croisière

Le bateau de croisière Hondius, qui a suscité une inquiétude mondiale en raison d'un foyer ...
Hantavirus : désinfecté, le Hondius peut repartir en croisière

Hantavirus : désinfecté, le Hondius peut repartir en croisière

Photo: KEYSTONE/EPA/JEFFREY GROENEWEG

Le bateau de croisière Hondius, qui a suscité une inquiétude mondiale en raison d'un foyer d'hantavirus à son bord, a été autorisé samedi à reprendre la mer, après avoir été dûment nettoyé et désinfecté.

'D'un point de vue de santé publique, il n'y a plus d'obstacles à la mise en service du navire Hondius', a annoncé l'agence de santé municipale de Rotterdam sur son site internet, à l'issue d'une inspection finale effectuée vendredi.

Lors de ces vérifications, des experts en prévention des infections 'ont établi que le Hondius avait été nettoyé efficacement et que la désinfection avait été réalisée conformément aux directives établies', a ajouté l'organisme sanitaire.

De son côté, le croisiériste Oceanwide Expeditions, propriétaire du bateau, avait précisé cette semaine que le bateau quitterait prochainement Rotterdam, une fois les inspections achevées, et qu'il reprendrait son programme de croisières à compter du 13 juin.

Trois morts

Le MV Hondius, qui reliait Ushuaïa en Argentine à l'archipel du Cap-Vert, a vu son périple bouleversé après le décès de trois de ses passagers, en raison d'un foyer d'hantavirus, un virus rare pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique.

Les passagers ont été évacués à Tenerife, sur l'archipel espagnol des Canaries, avant leur rapatriement par avion vers leurs pays respectifs.

Le bateau battant pavillon néerlandais a ensuite achevé son voyage le 18 mai à Rotterdam, plus grand port d'Europe, où le reste de son équipage a été placé en quarantaine.

L'OMS dénombre à ce jour 13 cas confirmés ou probable liés à cet épisode, dont les 3 décès.

/ATS
 

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