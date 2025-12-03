HSBC poursuit son remaniement avec la nomination d'un président

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé mercredi la nomination de Brendan Nelson à la ...
Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé mercredi la nomination de Brendan Nelson à la tête de son conseil d'administration, dernière étape d'un remaniement amorcé l'an dernier avec le remplacement du directeur général.

M. Nelson, 76 ans, occupait déjà la fonction de président par intérim depuis le 1er octobre après avoir rejoint le conseil d'administration en septembre 2023. Il a remplacé Mark Tucker, qui avait annoncé son départ en mai après huit ans en poste.

La banque avait déjà remplacé l'an dernier son directeur général. Georges Elhedery avait pris en septembre 2024 la succession de Noel Quinn, dont le départ surprise avait été annoncé quelques mois plus tôt.

Le groupe, dont le siège est à Londres mais qui génère la majorité de ses revenus en Asie, a engagé l'an dernier une refonte de sa structure internationale pour la 'simplifier', mais aussi séparer ses marchés 'orientaux' et 'occidentaux'.

'Je me réjouis de poursuivre ma collaboration avec le conseil d'administration, Georges et l'ensemble de l'équipe de direction afin d'atteindre nos objectifs stratégiques et financiers', a assuré M. Nelson dans un communiqué.

HSBC avait publié fin octobre un bénéfice net en chute au troisième trimestre, plombé notamment par un revers judiciaire liée à l'affaire Bernard Madoff, mais son chiffre d'affaires a augmenté de 5% sur la période, soutenu par une hausse de l'activité de ses clients.

M. Nelson, nommé après 'avoir pris en compte des candidatures internes et externes', a mené 'une longue carrière dans les services financiers', notamment au cabinet KPMG 'où il dirigeait le pôle Services financiers internationaux, conseillant et auditant des banques internationales', a fait valoir HSBC dans un communiqué.

Le dirigeant est aussi passé par les conseils d'administration du pétrolier BP ou de la banque NatWest (ex-RBS).

Mais selon Dan Coatsworth, anaylste chez AJ Bell, le marché 'pourrait y voir une nomination provisoire, le temps que HSBC trouve un candidat plus prestigieux ou possédant une expérience bancaire plus directe'.

De fait, le titre de la banque reculait d'environ 1% mercredi en début d'après-midi à la Bourse de Londres.

L'analyste souligne que les noms de l'ancien ministre des Finances britannique George Osborne ou du président de Goldman Sachs pour l'Asie Kevin Sneader avaient un temps circulé.

La fonction de M. Nelson à la tête du Conseil d'administration 'revêt sans doute une importance accrue, alors que HSBC poursuit sa croissance en Asie dans un contexte géopolitique complexe et que son directeur général actuel, Georges Elhedery, entreprend une restructuration majeure de l'entreprise', poursuit M. Coatsworth.

/ATS
 

