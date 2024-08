Guy Parmelin dit entendre le mécontentement des paysans

Le ministre de l'agriculture Guy Parmelin veut soulager le monde agricole confronté à de nombreux défis. Lors de la visite d'une ferme à Wileroltigen (BE) vendredi, il a dit vouloir donner des perspectives aux paysans dans le cadre de la politique agricole 2030+.

Lors d'une visite dans une exploitation agricole qui produit notamment des pommes de terre et élève des poules pondeuses, Guy Parmelin a dit avoir entendu le mécontentement des paysans qui ont manifesté pacifiquement leur colère en début d'année. Changement climatique, hausse des prix de l'énergie et des engrais ainsi qu'exigences croissantes de la société pour une production durable sont autant de défis à relever pour le monde agricole, a-t-il dit.

Réduire la bureaucratie

Dans le cadre de la nouvelle politique agricole en cours d'élaboration qui entrera en vigueur en 2030, le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) veut donner des perspectives aux paysans. Pour se faire, il entend notamment miser sur une réduction de la charge administrative pesant sur les agriculteurs ainsi que sur une transparence accrue tout au long de la chaîne valeur.

Actuellement, soit on augmente les exigences à la production, soit le prix payé par les consommateurs, a souligné le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Cela doit changer, selon M. Parmelin qui demande plus de transparence y compris dans les secteurs de la transformation et de la grande distribution.

Les agriculteurs sont confrontés à une trop grande complexité administrative, a poursuivi le Vaudois. Il pense que la numérisation, qui a déjà commencé dans la branche agricole, peut permettre de simplifier le système et réduire les charges administratives des paysans.

Des plantes plus résistantes

Dans la simplification du système régissant les paiements directs, il est cependant important que la Condéfération travaille de concert avec tous les acteurs, notamment les cantons. Il doit y avoir des lignes directrices sur les exigences indispensables et celles qui ne le sont pas, a souligné le ministre UDC.

Il a aussi dit vouloir assurer la plus grande stabilité possible dans le système des paiements directs versés par la Confédération aux paysans. Les conditions d'obtention de ces fonds ne seront pas plus strictes l'année prochaine, a-t-il déclaré.

Une autre mesure pour soulager l'agriculture consiste à investir dans des plantes plus résistantes. La station fédérale de recherche Agroscope travaille déjà à la recherche de plantes qui résistent à la chaleur et consomment jusqu'à un tiers moins de valeurs nutritives, a-t-il précisé.

Le but de la visite était de montrer qu'il prend au sérieux les préoccupations du monde agricole, a conclu M. Parmelin. Mais d'autres aspects doivent parallèlement être pris en compte, a-t-il dit, comme le changement climatique, la protection de l'environnement, les souhaits des consommateurs et l'utilisation adéquate de l'argent public.

