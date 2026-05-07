Guy Parmelin appelle à une utilisation « intelligente » de l'IA

Le président de la Confédération Guy Parmelin a appelé jeudi les médias à utiliser l'intelligence ...
Guy Parmelin appelle à une utilisation « intelligente » de l'IA

Guy Parmelin appelle à une utilisation

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Le président de la Confédération Guy Parmelin a appelé jeudi les médias à utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable et transparente. Une démocratie a besoin d'informations fiables, a-t-il souligné.

'Une utilisation et une approche transparentes et rigoureuses de l'IA servent en fin de compte votre propre crédibilité et créent la confiance et l'acceptation', a déclaré Guy Parmelin en ouverture du Swiss Media Forum à Lucerne.

'Si l'IA est utilisée intelligemment, elle peut renforcer les médias dans leur rôle de pilier de la démocratie', a-t-il relevé, rappelant le danger que représentent les 'fake news' pour la crédibilité journalistique mais aussi pour la cohésion sociale.

Cet appel intervient alors qu'une large alliance d'organisations et d'entreprises de médias ont annoncé jeudi se doter d'un code de conduite pour une utilisation responsable de l'IA. Ce texte, qui s'inspire d'une convention du Conseil de l'Europe, vise à renforcer la confiance du public en la matière.

/ATS
 

Actualités suivantes

La guerre en Iran pèse sur les importations de gaz en Suisse

La guerre en Iran pèse sur les importations de gaz en Suisse

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 13:03

Blanchiment: UBS écope d'une amende de 6 millions à Monaco

Blanchiment: UBS écope d'une amende de 6 millions à Monaco

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 11:42

Le tourisme prévu en baisse cette année, en raison de la guerre

Le tourisme prévu en baisse cette année, en raison de la guerre

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 10:52

Pistes d'économies de 533 millions remises au gouvernement genevois

Pistes d'économies de 533 millions remises au gouvernement genevois

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 10:24

Articles les plus lus

Roche conclut un accord de fusion pour reprendre PathAI

Roche conclut un accord de fusion pour reprendre PathAI

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 08:58

Shell: bénéfice trimestriel en forte hausse

Shell: bénéfice trimestriel en forte hausse

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 09:34

Pistes d'économies de 533 millions remises au gouvernement genevois

Pistes d'économies de 533 millions remises au gouvernement genevois

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 10:24

Le tourisme prévu en baisse cette année, en raison de la guerre

Le tourisme prévu en baisse cette année, en raison de la guerre

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 10:52

AirAsia commande 150 Airbus A220-300

AirAsia commande 150 Airbus A220-300

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 08:00

Swisscom en repli au Nord comme au Sud des Alpes

Swisscom en repli au Nord comme au Sud des Alpes

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 08:38

Roche conclut un accord de fusion pour reprendre PathAI

Roche conclut un accord de fusion pour reprendre PathAI

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 08:58

Shell: bénéfice trimestriel en forte hausse

Shell: bénéfice trimestriel en forte hausse

Économie    Actualisé le 07.05.2026 - 09:34