Gucci et L'Oréal concluent un accord de licence beauté de 50 ans

Le groupe de luxe Kering a annoncé mardi soir que sa marque italienne Gucci et le groupe L'Oréal ont conclu un accord de licence beauté de 50 ans après que la licence avec l'américain Coty a été résiliée par anticipation.

La licence entre Gucci et Coty, qui recevra environ 400 millions de dollars (322 millions en francs) en contrepartie, devait expirer en juin 2028, selon un communiqué du groupe Kering, propriétaire de la marque italienne Gucci. La nouvelle licence avec L'Oréal devrait entrer en vigueur mi-2027.

C'était le caillou dans la chaussure de l'accord passé à l'automne 2025 entre L'Oréal et Kering qui prévoyait le rachat de la division beauté de ce dernier par le numéro un mondial des cosmétiques : la marque phare Gucci était encore sous licence avec Coty.

L'accord comprenait la cession de la marque Creed (achetée 3,5 milliards par Kering), les licences beauté Bottega Veneta et Balenciaga. L'Oréal possédait déjà la licence beauté Saint Laurent depuis 2008.

Le groupe américain Coty, qui s'est engagé dans un plan de relance cette année, a finalement renoncé un an à l'avance à la licence beauté de la marque italienne pour environ 400 millions dont les paiements devraient être effectués au cours de l'année 2026 (250 millions) et 2027 (jusqu'à 150 millions), précise le communiqué de Kering.

'Une sélection de stocks sera également acquise dans le cadre du processus de transition, en plus des environ 400 millions', est-il ajouté.

L'Oréal versera à Kering un montant couvrant environ 70% des coûts de résiliation anticipée et des inventaires, en contrepartie de la mise en oeuvre ordonnée par Kering de la transition de l'accord de licence existant.

Le groupe français de luxe Kering, malmené depuis plusieurs années par les difficultés de sa marque phare Gucci, a vendu sa division beauté créée en 2023, à son compatriote L'Oréal pour 4 milliards en octobre.

'Plusieurs milliards de chiffre d'affaires'

Le partenariat incluait 'les droits de conclure un accord de licence exclusif d'une durée de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté de Gucci, démarrant après l'expiration de la licence actuelle avec Coty'.

'L'ajout de ces marques extraordinaires complète parfaitement notre portefeuille existant et élargit considérablement notre présence dans de nouveaux segments dynamiques de la beauté de luxe (...) Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga sont toutes des marques de couture exceptionnelles qui présentent un énorme potentiel de croissance', avait alors déclaré le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus.

L'accord annoncé mardi entre Gucci et L'Oréal 'est créateur de valeur pour chacune des parties, qu'il s'agisse de Gucci, de L'Oréal ou de Coty', déclare le directeur général de Kering, Luca de Meo, cité dans le communiqué.

'Il accélère la transition et permet à Gucci et L'Oréal de préparer, avec un an d'avance, le nouveau chapitre de Gucci Beauty', ajoute-t-il, 'nous créons les conditions pour renforcer durablement le rayonnement, l'influence et la désirabilité de Gucci auprès de toutes les générations et dans toutes les régions du monde'.

La marque Gucci qui représente 40% du chiffre d'affaires de Kering est passée de 10,5 milliards en 2022 à 6 milliards en 2025. Lors de la présentation de son plan, le nouveau directeur général, Luca de Meo, avait indiqué que la 'priorité est de rendre Gucci à nouveau incontournable'.

Le président de L'Oréal luxe Cyril Chapuy, estime mardi dans un communiqué du numéro un mondial des cosmétiques qu''en fusionnant l'audace radicale de Gucci avec notre force de frappe mondiale, nous posons les fondations d'une maison prête à générer plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires'.

/ATS