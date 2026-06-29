Groupe E réduit le nombre de cadres et collaborateurs

L'énergéticien fribourgeois Groupe E adoptera dès l'an prochain une structure simplifiée. La ...
Groupe E réduit le nombre de cadres et collaborateurs

Groupe E réduit le nombre de cadres et collaborateurs

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'énergéticien fribourgeois Groupe E adoptera dès l'an prochain une structure simplifiée. La manoeuvre passera par la suppression de 12 à 16 postes de cadres, ainsi que de 10 à 15 places de collaborateurs.

Le détail de la restructuration et ses implications sociales feront l'objet d'une nouvelle communication d'ici septembre, indique lundi la société de Granges-Paccot.

La nouvelle structure comprendra trois divisions opérationnelles concentrées respectivement sur l'énergie, la distribution de courant et les solutions énergétiques, ainsi que deux unités transversales comprenant la gouvernance et la communication d'une part, les finances et l'informatique de l'autre.

Le comité de direction sera réduit de neuf à six membres. Responsable promotion, Urs Vogt rendra dans ce cadre son tablier en fin d'année. A la tête de la filiale Celsius, Pascal Abbet prendra sa retraite au même moment. Les ressources humaines, confiées à Lauraine Ebener, disparaîtront aussi de l'organigramme pour être subordonnées au directeur général Alain Sapin.

L'entreprise planche par ailleurs sur de nouveaux programmes d'économies.

/ATS
 

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