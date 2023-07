Grève dans les aéroports italiens, un millier de vols annulés

Un millier de vols au départ et à l'arrivée des aéroports italiens ont été annulés samedi en raison d'une grève des personnels au sol qui réclament le renouvellement de leur convention collective.

Environ 250'000 voyageurs domestiques et internationaux sont concernés par le débrayage des agents de manutention et d'enregistrement prévu entre 10h00 et 18h00 à l'appel d'une intersyndicale. Ils réclament la signature d'une nouvelle convention collective, échue il y a six ans.

A l'aéroport Fiumicino-Leonardo Da Vinci de Rome, environ 200 vols ont été annulés, à destination notamment de Copenhague, Stockholm, Barcelone ou Palma de Majorque, ainsi que Palerme ou Catane en Sicile.

La compagnie Swiss supprime 20 vols au départ et à destination de l'Italie samedi, a-t-elle indiqué la veille à Keystone-ATS. Au total, près de 2000 passagers sont concernés.

Sont particulièrement touchées les compagnies Malta Air, qui opère des liaisons pour le compte de Ryanair, Ita Airways (ex-Alitalia), et Vueling dont les pilotes ont décidé de se joindre au mouvement.

Près de 150 vols ont été annulés dans les deux aéroports de Milan, Linate et Malpensa, une trentaine à Turin-Caselle, autant à Palerme.

Le ministre des Transports Matteo Salvini a appelé au 'bon sens' des grévistes pour ne pas faire durer leur mouvement et 'ne pas nuire à des millions d'autres travailleurs et de touristes'.

/ATS