Gouvernement et indigènes trouvent un accord en Equateur

Le gouvernement équatorien et le mouvement indigène ont trouvé dimanche un accord pour sortir de la crise sociale qui paralyse le pays depuis 12 jours. Le premier a retiré le décret supprimant les subventions au carburant; le second met fin à sa mobilisation.

Les deux parties se sont mises d'accord sur la préparation d''un nouveau décret qui annule le décret 883' sur l'essence, et 'avec cet accord la mobilisation se termine', a annoncé Arnaud Peral, représentant en Equateur de l'ONU, qui a facilité avec l'Eglise catholique la tenue d'un dialogue.

Le pays andin était secoué par une vague de manifestations avec, depuis le 3 octobre, sept morts, 1340 blessés et 1152 arrestations, selon le bureau du Défenseur du peuple, organisme public de défense des droits.

La communauté indigène, qui représente un quart de la population, était le fer de lance de cette contestation contre les réformes économiques négociées avec le Fonds monétaire international (FMI) en échange d'un prêt de 4,2 milliards de dollars, dont la mesure la plus polémique est le décret 883, qui supprime les subventions au carburant et multiplie par deux les prix à la pompe.

La communauté indigène souffrait de plein fouet des effets du décret sur les carburants: généralement pauvre et travaillant dans l'agriculture, elle voyait ses coûts de transport s'envoler pour écouler ses produits. Puissante et organisée, elle avait fait venir ces derniers des milliers de ses membres des Andes et d'Amazonie pour camper à Quito. Et par le passé, elle a déjà renversé trois présidents.

/ATS