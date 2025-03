Google met la recherche par IA à disposition en Suisse

Google a lancé en Suisse la recherche d'informations avec intelligence artificielle (IA). La fonctionnalité 'AI Overview' est disponible en français, allemand, italien et anglais, mais uniquement pour les utilisateurs et utilisatrices connectés âgés de plus de 18 ans.

'Grâce à AI Overwiew, effectuer une recherche Google devient encore plus simple', promet le géant technologique mercredi dans un communiqué. L'outil aide les utilisateurs à obtenir un aperçu plus rapide d'un sujet avec une vue d'ensemble basée sur l'IA au lieu d'une liste de liens. Selon les expériences faites, la recherche est ainsi utilisée plus fréquemment et les utilisateurs sont plus satisfaits des résultats.

Google utilise l'IA générative. Plusieurs autres moteurs de recherche utilisent déjà ce type d'intelligence artificielle, dont Bing AI, DuckDuckGo AI Chat, Ecosia Chat, Brave Search ou Perplexity.ai.

Utile pour les sujets complexes

Selon Google, grâce aux aperçus basés sur l’IA, les internautes consultent une plus grande variété de sites Internet pour obtenir de l’aide sur des questions plus complexes. D'un point de vue économique, les liens contenus dans les aperçus génèrent davantage de clics que si la page avait été affichée comme un résultat de recherche web classique.

La nouvelle recherche IA de Google n'est toutefois pas accessible à tous: les utilisateurs doivent être connectés à leur compte Google pour accéder à 'AI Overview'' et avoir au moins 18 ans. L'outil est à disposition dans huit autres pays européens.

Si les systèmes constatent qu'un aperçu avec IA pourrait être plus utile qu'un résultat de recherche Google habituel, celui-ci sera affiché, écrit Google. De plus, les liens vers les réponses seront fournis. Les utilisateurs peuvent toutefois aussi décider de continuer à recevoir un résultat de recherche classique.

