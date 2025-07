Glencore voit sa production de cuivre plonger au premier semestre

Le géant des matières premières Glencore publie son rapport de production pour le premier semestre, marqué par une forte baisse des volumes de cuivre. Le charbon sidérurgique a quant à lui nettement progressé suite au rachat du canadien Elk Valley Resources (EVR).

De janvier à juin, la production de cuivre a chuté de 26% sur un an à 343,9 kilotonnes. Elle devrait s'accélérer dans l'ensemble des mines au second semestre, à un rythme toutefois plus lent qu'initialement anticipé. Pour l'ensemble de l'année, la production totale est attendue entre 850 et 890 kilotonnes, contre 850 à 910 kilotonnes prévues précédemment. En 2024, les volumes avaient atteint 951,6 kilotonnes.

La production de nickel a elle aussi fondu de 17% à 36,6 kilotonnes, tout comme l'or, de 18% à 301'000 onces.

A l'inverse, cobalt et zinc ont nettement augmenté, respectivement de 19% à 18,9 kilotonnes et de 12% à 417,2 kilotonnes.

La production de charbon thermique a quelque peu grimpé de 2% à 48,3 millions de tonnes. Le charbon sidérurgique a quant à lui plus que quadruplé à 15,7 millions de tonnes, dû à l'acquisition de l'exploitant minier canadien Elk Valley Resources (EVR) en juillet 2024 produisant à lui seul 12,7 millions de tonnes durant la période sous revue.

A l'exception du cuivre et du nickel, Glencore a globalement reconduit ses objectifs de production pour l'année.

La direction a par ailleurs annoncé prévoir résultat opérationnel (Ebit) du négoce à 1,35 milliard de francs au premier semestre, contre 1,5 milliard à la période correspondante de 2024. L'objectif à long terme d'Ebit du négoce, en place depuis 2017, a quant à lui été relevé dans une fourchette de 2,3 à 3,5 milliards de dollars par an, contre 2,2 à 3,2 milliards de dollars jusqu'ici.

/ATS