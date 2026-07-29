Glencore prévoit de doubler sa rentabilité au premier semestre

Le géant des matières premières Glencore a augmenté ses volumes de production au premier semestre ...
Glencore prévoit de doubler sa rentabilité au premier semestre

Glencore prévoit de doubler sa rentabilité au premier semestre

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Le géant des matières premières Glencore a augmenté ses volumes de production au premier semestre. Le groupe minier prévoit de doubler sa rentabilité sur la période.

Glencore prévoit un résultat opérationnel (Ebit) ajusté d'environ 3,3 milliards de dollars (2,7 milliards de francs) sur les six premiers mois de l'année, près de deux fois et demi supérieur à celui d'il y a un an, rapporte mercredi dans un communiqué la multinationale zougoise.

La production de cuivre s'est établie à 397'000 tonnes, en hausse de 15% par rapport à la même période de l'an dernier.

La production de charbon thermique a en revanche baissé de 2% à 47,4 millions de tonnes. Quant à la production de zinc, elle a chuté de 21% à 365'600 tonnes.

Le groupe minier maintient ses prévisions de production pour le cuivre, le zinc et le nickel sur l'ensemble de 2026. Les prévisions pour le charbon sont en revanche relevées.

Les résultats complets du premier semestre seront publiés le 5 août.

/ATS
 

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