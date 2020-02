Glencore maintient son dividende pour 2019, malgré des pertes

Glencore a essuyé l'an passé une perte de 404 millions de dollars (environ autant en francs), contre un bénéfice de 3,41 milliards en 2018. Le géant zougois des matières premières n'en proposera pas moins à ses actionnaires un dividende inchangé de 20 cents par titre.

'Notre performance en 2019 reflète les incertitudes liées aux négociations commerciales prolongées, la faiblesse des prix pour nos principales matières premières, ainsi que des difficultés opérationnelles sur nos actifs en développement', résume le directeur général Ivan Glasenberg, cité dans le rapport annuel publié mardi.

L'excédent d'exploitation ajusté a déjà été amputé de plus de moitié à 4,15 milliards de dollars et la performance a été grevée encore par des amortissements à hauteur de 2,84 milliards de dollars, contre 1,64 milliard un an plus tôt.

Sans s'aventurer sur le terrain des perspectives chiffrées à court terme, Glencore assure avoir comme priorités le maintien pour ses actionnaires d'un rendement durable, l'optimisation de ses installations, le renforcement de son bilan et l'établissement d'une nouvelle génération de dirigeants pour l'entreprise.

