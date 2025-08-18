Glencore investit massivement dans le cuivre en Argentine

Le mastodonte de l'extraction et du négoce de matières premières zougois Glencore prévoit d'injecter plus d'une douzaine de milliards de dollars dans l'extension de deux sites argentins de production de cuivre.

La multinationale a par ailleurs déposé des demandes pour que ces projets bénéficient du programme d'encouragement aux gros investissements mis en place par l'administration Milei, précise un communiqué diffusé lundi.

Dans le détail, le groupe zougois entend investir entre 3,5 et 4,5 milliards pour ses opérations d'Agua Riga, ainsi qu'entre 8,5 et 10,5 milliards pour développer celles d'El Pachón.

A l'issue des travaux, ces investissements devraient se traduire par la création de 2500 emplois directs.

/ATS