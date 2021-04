Glencore et China Huaneng Group signent un accord de principe

Glencore et la société étatique d'électricité China Huaneng Group ont signé un accord de principe portant sur la coopération en matière de captage, stockage et valorisation du dioxyde de carbone (CCUS) sur la côte est de l'Australie.

Aucun détail financier n'est dévoilé.

Le partenariat s'appliquera au projet de captage des émissions de dioxyde carbone de la centrale au charbon de Millmerran, située dans le Queensland, à l'ouest de Brisbane. Il s'agira d'utiliser la technologie du groupe chinois pour 'capter le Co2 qui sera transporté et stocké de manière permanente dans un aquifère non potable à une profondeur de plus de 2 kilomètres', selon le communiqué paru lundi.

Le patron du géant minier suisse, Ivan Glasenberg, a assuré que 'ce projet est d'une importance vitale' car il peut soutenir 'la réduction des émissions (...) provenant de l'utilisation des énergies fossiles pour un large spectre de secteurs industriels'.

Le projet mené en Australie 'fera la démonstration du CCUS à une échelle industrielle'. Il est notamment financé par Glencore, China Huaneng et le gouvernement australien.

/ATS