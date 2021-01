Glencore et Canada Nickel envisagent une collaboration au Canada

Glencore et Canada Nickel envisagent une collaboration dans le domaine du traitement des matériaux à base de nickel, cobalt et sulfure.

La construction d'une usine plus petite à Crawford et l'utilisation à la fois de la capacité excédentaire et des infrastructures existantes sur le site de Kidd Met sont à l'étude, explique le communiqué. Sur le plan géographique, les deux projets ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, seuls 40km les séparent.

Une première évaluation sur la faisabilité a été réalisée et une étude détaillée devrait suivre d'ici la fin mars 2021.

/ATS