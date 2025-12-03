Glencore biffe 1000 postes dans le cadre de sa réorganisation

Le mastodonte des matières premières Glencore livre mercredi un aperçu des mesures de redressement ...
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Le mastodonte des matières premières Glencore livre mercredi un aperçu des mesures de redressement annoncées en août. Environ mille postes ont ainsi été éliminés à la faveur d'un remaniement de la structure opérationnelle.

La multinationale zougoise recensait en fin d'année dernière quelque 84'000 collaborateurs.

Interrogée par l'agence AWP, l'entreprise n'a pas souhaité détailler plus avant ces suppressions de postes.

Les opérations dans le nickel et le zinc ont été fusionnées au sein d'une seule unité d'entreprise, tandis que l'organigramme voit apparaître deux divisions dédiées aux projets en Argentine et à des projets spéciaux.

Le directeur général Gary Nagel a reconduit en visioconférence l'objectif d'économies d'un milliard de dollars d'ici la fin de l'année prochaine, dont une bonne moitié doit être réalisée encore en 2025.

/ATS
 

