Glaris: Axpo prévoit la première station solaire alpine suisse

Axpo veut installer la première centrale solaire alpine de Suisse dans les montagnes glaronnaises. Elle est prévue au barrage du Muttsee, un lieu particulièrement propice en raison de son exposition au sud, à près de 2500 mètres d'altitude.

Ce projet pionnier de 2 mégawatts permettra d'enrichir le développement des énergies renouvelables en Suisse, indique jeudi le groupe électrique. La production annuelle devrait atteindre 2,7 gigawattheures sur la face du mur du barrage. Ce dernier fait partie de la centrale hydraulique de pompage-turbinage de Limmern.

Idéal en hiver

La moitié de la production photovoltaïque sera livrée en hiver, une saison souvent marquée par un déficit en énergie. A titre de comparaison, la part ne serait que d'un quart pour une station similaire sur le Plateau.

En altitude, le brouillard est plus rare et le soleil plus intense, rappelle Axpo. De plus, la neige reflète le soleil, ce qui permet de produire d'autant plus d'énergie solaire. Enfin, l'efficacité des modules photovoltaïque est plus importante à basses températures.

Stratégie énergétique 2050

Environ 6'000 modules photovoltaïque doivent être installés sur une surface d'environ 10'000 mètres carrés. La demande de permis de construire doit être déposée dans les prochains jours.

Axpo souhaite faire inscrire son installation sur la liste des projets phares de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, gérée par l'Office fédéral de l'énergie. Le groupe est, par ailleurs, en discussion avec plusieurs partenaires potentiels pour vendre l'électricité ainsi produite dans le cadre de contrats à long terme.

/ATS