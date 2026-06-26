Glacier du Rhône: pétition contre la grotte touristique

La pétition 'Libérer et protéger le glacier du Rhône' a été symboliquement déposée samedi matin ...
Glacier du Rhône: pétition contre la grotte touristique

Glacier du Rhône: pétition contre la grotte touristique

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La pétition 'Libérer et protéger le glacier du Rhône' a été symboliquement déposée samedi matin dans la Vallée de Conches, à proximité du glacier. Adressée au gouvernement valaisan, elle est munie de plus de 8000 signatures.

La pétition demande de supprimer la grotte creusée dans le glacier pour attirer les touristes. Une grotte qui, en raison du réchauffement climatique, a nécessité la pose de bâches sur certaines parties du glacier.

La pétition exige ainsi de 'dépolluer en urgence ce site gravement dégradé', et notamment en retirant ces bâches répandues sur le terrain, 'celles qui ont coulé au fond du lac glaciaire, ainsi que les matériaux de construction partout dispersés.'

Le texte demande également de mettre fin à l'entrée payante sur le glacier et de 'donner libre accès au site.' Plus globalement, il réclame 'une politique responsable, scientifiquement fondée,' pour répondre au recul des glaciers.

Cette pétition a été portée par Pro Natura Valais, le WWF Valais, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, l'association Mountain Wilderness et le groupe haut-valaisan 'Environnement et transport'.

'Une tragédie'

Une quinzaine de personnes l'ont symboliquement déposée samedi à la mi-journée. 'Nous demandons au Conseil d'Etat valaisan de mettre un terme à cette tragédie', ont souligné les associations à la base de cette démarche, dans une prise de position commune.

Leur pétition sera remise prochainement au chef du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement, Franz Ruppen.

/ATS
 

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