Givaudan voit son chiffre d'affaires reculer en 2023

Le géant des arômes et des parfums Givaudan a enregistré un chiffre d'affaires en baisse mais sa rentabilité a augmenté au cours de l'exercice 2023. Le conseil d'administration proposera le paiement d'un dividende de 68 francs, une amélioration d'un franc sur un an.

De janvier à décembre, le chiffre d'affaires de Givaudan a reculé de 2,8% à 6,92 milliards de francs, indique un communiqué paru jeudi. Les recettes de la division Parfums ont progressé de 1,7% à 3,31 milliards, alors que celles la division Arômes ont reculé de 6,7% à 3,60 milliards de francs.

La croissance organique (corrigée des acquisitions, des cessions et des effets de change) s'est élevée à 4,1% contre 5,3% un an plus tôt.

Concernant la rentabilité, le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) a stagné (-0,2%) à 1,47 milliard de francs. La marge afférente a progressé à 21,3%, ce qui représente une progression de 0,6 point de pourcentage en rythme annuel. Le bénéfice net s'est établi à 893 millions, en augmentation de 4,3%.

Ces résultats comblent les attentes du consensus AWP dont les analystes tablaient sur des recettes totales de 6,9 milliards, une croissance organique de 3,6% et un bénéfice net de 867 millions.

'Les augmentations de prix ont permis de compenser intégralement l'augmentation des coûts des intrants', souligne le groupe verniolan.

La direction confirme ses objectifs à moyen terne, soit jusqu'en 2025, à savoir une croissance organique de 4 à 5% et un flux de trésorerie disponible (FCF) supérieur à 12%.

/ATS