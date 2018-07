Givaudan subit un recul du bénéfice mais réalise de bonnes ventes

Givaudan a vu son chiffre d'affaires bondir de 5,6% au 1er semestre, mais a enregistré un recul (-3,4%) du bénéfice net. Dans l'ensemble, hormis pour le bénéfice net, les résultats du numéro un mondial des arômes et parfums sont légèrement supérieurs aux prévisions.

Le chiffre d'affaires a atteint 2,7 milliards de francs, soit 21 millions de plus que les attentes des analystes du consensus AWP. Le groupe genevois souligne jeudi avoir enregistré 'une bonne reprise dans les marchés à forte croissance'.

Le résultat d'exploitation brut atteint 601 millions de francs, une légère progression de 4 millions, un peu en dessus des attentes, pour une marge opérationnelle de 22,5%, en ligne avec les prévisions. Le bénéfice net recule de 3,4% à 371 millions de francs, une contraction attendue, mais plus forte que prévu. Du coup, la marge bénéficiaire nette a reculé de 1,6 point de pourcentage, à 13,9%.

Givaudan a connu des pertes de changes plus élevées que sur l'exercice précédent sur les marchés dont les monnaies ne pouvaient pas être couvertes, en particulier en Argentine. Le groupe verniolan parle pour les derniers mois d''une belle dynamique commerciale et d'une hausse du portefeuille et des nouveaux contrats, une croissance solide réalisée dans tous les segments de produits et toutes les régions'.

