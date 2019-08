Givaudan rachète le britannique Fragrance Oils

Givaudan s'empare du britannique Fragrance Oils. L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, devrait permettre au spécialiste genevois des arômes et des parfums de renforcer son leadership dans un marché local et régional en forte croissance.

Fondée en 1967, la société basée à Radcliffe est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de parfums de spécialité, destinés à une utilisation cosmétique et domestique, précise mercredi Givaudan. L'entreprise, dont les produits sont distribués dans plus de 90 pays, compte quelque 250 collaborateurs.

'Après l'acquisition d'Expression Parfurmées, (celle de Fragrance Oils) s'inscrit parfaitement dans notre objectif 2020 d'asseoir notre position dominante dans ce segment', a déclaré le patron de la firme verniolane, Gilles Andrier, cité dans le communiqué.

La contribution de Fragrance Oil aux recettes de Givaudan se monterait à 50 millions de livres (près de 60 millions de francs). Le groupe genevois va financer la transaction en puisant dans ses ressources existantes.

/ATS