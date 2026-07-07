Givaudan prend une participation dans Microcaps

Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a pris une participation, non précisée, dans ...
Givaudan prend une participation dans Microcaps

Givaudan prend une participation dans Microcaps

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a pris une participation, non précisée, dans Microcaps, émanation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich spécialisée dans les technologie d'encapsulage. Les détails financiers n'ont pas été détaillés.

Le groupe genevois compte ainsi 'renforcer ses capacités en matière d'encapsulation, consolidant ses capacités dans le domaine de l'innovation en matière de parfums', a-t-il indiqué dans un communiqué publié mardi.

La coopération entre les deux entreprises permettra également de développer des capacités dans la parfumerie fine non alcoolisée.

La société zurichoise, dirigée par Alessandro Ofner et Michael Hagander, a développé une technologie microfluidique qui propose des solutions d'encapsulation destinées aux secteurs cosmétique, alimentaire et pharmaceutique.

/ATS
 

Actualités suivantes

Samsung: bénéfice d'exploitation multiplié par 19 au 2e trimestre

Samsung: bénéfice d'exploitation multiplié par 19 au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 07.07.2026 - 07:40

Un pétrolier touché par un projectile dans la région d'Ormuz

Un pétrolier touché par un projectile dans la région d'Ormuz

Économie    Actualisé le 07.07.2026 - 05:13

La fintech Klarna demande une licence bancaire aux États-Unis

La fintech Klarna demande une licence bancaire aux États-Unis

Économie    Actualisé le 06.07.2026 - 18:26

Microsoft annonce la suppression de 4800 postes

Microsoft annonce la suppression de 4800 postes

Économie    Actualisé le 06.07.2026 - 18:25

Articles les plus lus

Saint-Paul Médias va supprimer 13,5 EPT au lieu de 18

Saint-Paul Médias va supprimer 13,5 EPT au lieu de 18

Économie    Actualisé le 06.07.2026 - 17:34

Microsoft annonce la suppression de 4800 postes

Microsoft annonce la suppression de 4800 postes

Économie    Actualisé le 06.07.2026 - 18:25

La fintech Klarna demande une licence bancaire aux États-Unis

La fintech Klarna demande une licence bancaire aux États-Unis

Économie    Actualisé le 06.07.2026 - 18:26

Un pétrolier touché par un projectile dans la région d'Ormuz

Un pétrolier touché par un projectile dans la région d'Ormuz

Économie    Actualisé le 07.07.2026 - 05:13

EasyJet décolle à Londres après l'annonce de son possible rachat

EasyJet décolle à Londres après l'annonce de son possible rachat

Économie    Actualisé le 06.07.2026 - 14:55

Saint-Paul Médias va supprimer 13,5 EPT au lieu de 18

Saint-Paul Médias va supprimer 13,5 EPT au lieu de 18

Économie    Actualisé le 06.07.2026 - 17:34

Microsoft annonce la suppression de 4800 postes

Microsoft annonce la suppression de 4800 postes

Économie    Actualisé le 06.07.2026 - 18:25

La fintech Klarna demande une licence bancaire aux États-Unis

La fintech Klarna demande une licence bancaire aux États-Unis

Économie    Actualisé le 06.07.2026 - 18:26