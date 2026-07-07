Givaudan prend une participation dans Microcaps

Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a pris une participation, non précisée, dans Microcaps, émanation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich spécialisée dans les technologie d'encapsulage. Les détails financiers n'ont pas été détaillés.

Le groupe genevois compte ainsi 'renforcer ses capacités en matière d'encapsulation, consolidant ses capacités dans le domaine de l'innovation en matière de parfums', a-t-il indiqué dans un communiqué publié mardi.

La coopération entre les deux entreprises permettra également de développer des capacités dans la parfumerie fine non alcoolisée.

La société zurichoise, dirigée par Alessandro Ofner et Michael Hagander, a développé une technologie microfluidique qui propose des solutions d'encapsulation destinées aux secteurs cosmétique, alimentaire et pharmaceutique.

/ATS