Givaudan prend le contrôle d'Eurofragrance en Espagne

Givaudan a acquis une participation majoritaire dans le spécialiste de la création de parfums Eurofragrance, basé à Barcelone. Les contours financiers de la transaction ne sont pas dévoilés.

L'activité d'Eurofragance aurait représenté environ 185 millions de francs de ventes supplémentaires en 2025 sur une base proforma, indique le géant verniolan des arômes et parfums vendredi dans un communiqué.

Cette opération vise à renforcer la position de Givaudan sur les marchés à forte croissance, en s'appuyant sur la présence régionale d'Eurofragance.

Implantée en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, la société espagnole est spécialisée dans la parfumerie de luxe. Elle conçoit et produit également des fragrances destinées aux produits d'hygiène et de toilette et aux produits ménagers.

Avec une croissance organique de 7,9% l'an dernier, le segment parfums et beauté est le plus porteur pour Givaudan, représentant 3,83 milliards de francs de recettes, soit près de la moitié du chiffre d'affaires du groupe.

La parfumerie fine en est le principal moteur, inscrivant une progression de 18,3% des ventes.

/ATS