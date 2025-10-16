Givaudan ouvre un centre d'innovation à Toulouse

Givaudan inaugure un nouveau centre d'innovation en biotechnologie blanche, qui utilise des ...
Givaudan ouvre un centre d'innovation à Toulouse

Givaudan ouvre un centre d'innovation à Toulouse

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Givaudan inaugure un nouveau centre d'innovation en biotechnologie blanche, qui utilise des micro-organismes ou des enzymes pour fabriquer des produits industriels, à Toulouse, dans le sud-ouest de la France.

Le site sera dédié aux ingrédients cosmétiques actifs pour l'activité Active Beauty du groupe. Le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé.

Le nouveau centre 'fonctionnera en synergie avec les autres sites d'Orsay et de Pomacle', situés respectivement en Île-de-France et au nord-est de Reims, selon le communiqué paru jeudi.

Le site toulousain 'sera doté de laboratoires à la pointe de la technologie qui consolideront l'expertise de Givaudan en biotechnologie blanche, dont un laboratoire de fermentation dédié et une zone de développement de biocatalyse', ajoute la multinationale verniolane des arômes et parfums.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc

Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 08:33

Nestlé sabre ses effectifs en col blanc

Nestlé sabre ses effectifs en col blanc

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 07:17

Ukraine: « bientôt » des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Ukraine: « bientôt » des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 04:41

Le président de La Poste ne veut pas d'un corset plus étroit

Le président de La Poste ne veut pas d'un corset plus étroit

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 03:37

Articles les plus lus

La cave de l'année est à nouveau valaisanne

La cave de l'année est à nouveau valaisanne

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 01:25

Le président de La Poste ne veut pas d'un corset plus étroit

Le président de La Poste ne veut pas d'un corset plus étroit

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 03:37

Ukraine: « bientôt » des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Ukraine: « bientôt » des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 04:41

Nestlé sabre ses effectifs en col blanc

Nestlé sabre ses effectifs en col blanc

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 07:17

Scrutin sur la loi genevoise sur l'ouverture des magasins annulé

Scrutin sur la loi genevoise sur l'ouverture des magasins annulé

Économie    Actualisé le 15.10.2025 - 15:57

Washington travaille avec des acteurs privés pour l'Argentine

Washington travaille avec des acteurs privés pour l'Argentine

Économie    Actualisé le 15.10.2025 - 19:03

La Fed observent une poussée des licenciements et des prix

La Fed observent une poussée des licenciements et des prix

Économie    Actualisé le 15.10.2025 - 21:09

La cave de l'année est à nouveau valaisanne

La cave de l'année est à nouveau valaisanne

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 01:25