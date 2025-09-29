Givaudan investit 40 millions de francs dans une usine en Chine

Le géant des arômes et parfums Givaudan inaugure les travaux de construction de sa nouvelle usine de parfums et de produits de beauté à Canton, dans le sud de la Chine. Il compte investir 40 millions de francs afin de renforcer ses capacités dans l'Empire du Milieu.

Cette inauguration, 'marque une nouvelle étape importante dans le soutien de la croissance de l'activité parfums auprès des clients locaux et régionaux des marchés à forte croissance', souligne Givaudan dans un communiqué publié lundi.

Le nouveau site, situé sur un terrain récemment acquis d'environ 30'000 mètres carrés, comprendra un centre créatif abritant des équipes d'évaluation, de marketing, de vente et d'application, ainsi que des parfumeurs et des analystes en parfumerie. L'usine comptera également un site de production 'hautement automatisé' pour soutenir l'expansion de l'activité Parfums de Givaudan en Chine.

D'ici deux ans, environ 150 employés quitteront le site existant pour ces nouvelles installations, précise l'entreprise établie à Vernier (GE).

