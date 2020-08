Givaudan dévoile ses nouveaux objectifs pour 2025

Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a dévoilé jeudi ses nouveaux objectifs à l'horizon 2025 et a renommé ses deux divisions.

Le numéro un mondial du secteur s'attend à dégager sur la période allant jusqu'en 2025 une croissance organique des ventes de 4% à 5% sur une base comparable et à réaliser un flux de trésorerie disponible d'environ 12%, a-t-il précisé dans un communiqué.

Après avoir effectué 16 acquisitions depuis 2014, Givaudan veut continuer sur cette voie et 'étendre davantage son portefeuille dans les arômes et parfums, les produits naturels et les systèmes de distribution vers la nutrition, les ingrédients alimentaires et les produits de beauté'.

Sur la précédente période de 2016 à cette année, le groupe verniolan avait pour ambition de réaliser une croissance organique des ventes entre 4% et 5% et un flux de trésorerie disponible représentant 12%-17% des recettes. En matière de dividende, Givaudan ambitionnait de maintenir ses pratiques sur la période.

Le groupe dirigé par Gilles Andrier a également renommé ses deux divisions arômes et parfums, qui s'appellent désormais respectivement goût et bien-être (Taste & Wellbeing) ainsi que parfums et beauté (Fragrance & Beauty).

/ATS