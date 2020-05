Givaudan cède ses activités liées au fromage fondu et râpé

Givaudan va se séparer de ses activités liées au fromage fondu et râpé. Le groupe verniolan signale mercredi la signature d'un accord dans ce sens avec le groupe St. Paul, un spécialiste du fromage possédant des sites en Belgique et aux Pays-Bas.

L'opération - dont les contours financiers et le calendrier n'ont pas été dévoilés - a pour objectif de 'renforcer l'accent sur le coeur d'activité (du groupe) et de continuer à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires', a déclaré Louie D'Amico, président de la division Arômes, cité dans un communiqué.

L'unité acquise en 2017 auprès de Vika BV a contribué au chiffre d'affaires du groupe à hauteur de 13,5 millions de francs en 2019, sur un total de 6,20 milliards. La transaction n'aura 'aucun impact significatif' sur la division.

Givaudan entend toutefois conserver 'la majeure partie des activités de Vika BV' et continuera de proposer des solutions de fromage en poudre, des fonds de légumes et de viande ainsi que des bouillons, dans le cadre de son portefeuille de produits laitiers naturels et d'entremets salés.

/ATS