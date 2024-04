Givaudan augmente son chiffre d'affaires au premier trimestre

Le géant des arômes et parfums Givaudan a enregistré des ventes en hausse au cours du premier trimestre 2024. La direction souligne une croissance dans tous ses secteurs et régions portés par une hausse de la demande, et confirme ses objectifs à moyen terme.

De janvier à mars, le chiffre d'affaires a progressé de 2,8% à 1,8 millard de francs par rapport à la même période un an plus tôt, indique un communiqué. La croissance organique, effets de change exclus, est affichée à 12,6%.

Par divisions, les ventes de Parfums et beauté a avancé de 16,3% à 900 millions. Côté arômes et bien-être, les recettes ont augmenté de 9,3% à 922 millions.

Par région, la plus forte progression revient à l'Amérique latine avec 5,8% de plus, l'Europe a avancé de 4,9% et l'Amérique du Nord de 1,2%. Seule l'Asie-Pacifique a reculé de 0,7%.

Ces chiffres sont conformes aux attentes du consensus AWP dont les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard et une croissance organique de 7,1%.

A moyen terme, la direction vise une croissance organique des ventes de 4 à 5% à périmètre constant et un flux de trésorerie disponible d'au moins 12%.

