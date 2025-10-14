Givaudan augmente légèrement ses revenus sur neuf mois

Le géant genevois des arômes et des parfums Givaudan a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires en légère progression sur neuf mois. Il dit avoir dû faire aux aléas géopolitiques, commerciaux et macroéconomiques actuels.

De janvier à septembre, les revenus du groupe ont connu une hausse de 1,7% en glissement annuel à 5,74 milliards de francs, est-il fait état dans un communiqué publié mardi. Par secteur, les recettes de la division Arômes et Bien-être ont reculé de 1,5% 2,82 à milliards sur un an. Ceux du segment Parfums et Beauté ont en revanche crû de 5,1% à 2,92 milliards.

La croissance organique est affichée à 5,7%, contre 13,0% à la même période de l'année dernière. Pour le premier semestre seulement, elle était de 6,3%.

'Cette bonne croissance a été soutenue par une progression de 8,1% à périmètre constant sur les marchés à forte croissance, la surperformance continue des clients locaux et régionaux dans l'ensemble du groupe et la forte performance soutenue de Fine Fragrance', explique l'entreprise.

Ces chiffres correspondent aux attentes des analystes du consensus AWP en ce qui concerne les recettes, ceux-ci tablant en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,74 milliards. Ils prévoyaient par contre une croissance organique plus menue, de 4,1%.

La société verniolo-zurichoise explique que face à la hausse des coûts des intrants en 2025, y compris les droits de douane, elle a mis en oeuvre 'des augmentations de prix en collaboration avec ses clients afin de compenser entièrement ces hausses'.

La direction ne s'aventure pas sur le terrain des perspectives chiffrées pour l'ensemble de l'exercice, mais dit viser sur une croissance organique de 4 à 5% à périmètre constant et un flux de trésorerie disponible d'au moins 12% sur cinq ans. Elle ajoute que Givaudan 'est très susceptible de dépasser la limite supérieure de cet objectif de croissance moyenne des ventes'.

