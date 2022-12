Getir, actif dans la livraison rapide, acquiert l'allemand Gorillas

Le turc Getir, spécialiste de la livraison ultra-rapide d'épicerie, a annoncé vendredi le rachat de son concurrent allemand Gorillas, accélérant la consolidation de ce marché en pleine expansion depuis la pandémie de Covid-19.

'Getir a racheté l'intégralité de la société berlinoise de livraison rapide Gorillas', a indiqué le 'dark store' turc dans un communiqué.

Le montant de cette transaction n'a pas été précisé, mais ce rachat valorise la société Gorillas à 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard de francs), a indiqué un porte-parole de Getir à l'AFP, en refusant d'être nommé.

Selon le quotidien économique britannique Financial Times, ce rachat valorise Getir à hauteur de 10 milliards de dollars.

Fondé à l'été 2015 à Istanbul, Getir est présent dans neuf pays sur trois continents et revendique le statut de 'pionnier' de la livraison de courses ultra-rapide, via des livreurs en scooters jaune et violet qui s'approvisionnent dans des 'dark stores', dont les rayons n'accueillent pas de public.

Getir emploie plus de 32'000 personnes.

Fondé en Allemagne en juin 2020, Gorillas revendique de son côté 14'000 employés dans une soixantaine de villes, parmi lesquelles Amsterdam, Paris ou New York.

Cette opération accélère la consolidation en marche dans ce secteur en plein essor depuis la pandémie de coronavirus et les divers confinements, qui ont élargi le besoin de livraisons alimentaires.

En mai, l'allemand Flink avait annoncé le rachat de son concurrent français Cajoo.

/ATS