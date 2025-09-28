Genève demande plus de logements en coopératives

Genève va devoir construire plus de logements en coopérative. L'initiative du Groupement des coopératives d'habitation genevoises, qui demande un socle de 10%, est acceptée dimanche en votation.

L'initiative 'Pour + de logements en coopérative' récolte 60,12% de 'oui', selon les résultats anticipés basés sur le vote par correspondance qui représente près de 95% des votants. Soutenu par le Conseil d'Etat, le texte demande que 10% du parc de logements du canton soit détenu par des coopératives d'habitation d'ici à 2030, soit le double du taux actuel.

Pour y parvenir, l'Etat pourra utiliser les droits de préemption et d'expropriation. Il devra proposer un nouveau plan de développement si ces 10% ne sont pas atteints dans les temps.

Opposée, la droite avait qualifié les moyens et les objectifs de cette initiative d'arbitraire et d'irréalistes. Le Conseil d'Etat, lui, était pour le projet.

