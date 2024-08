Generali: bénéfice semestriel en baisse à 2 milliards d'euros

Le numéro un de l'assurance en Italie, Generali, a vu son bénéfice net ajusté (hors exceptionnels) reculer de 13,1% à 2,0 milliards d'euros (près de 1,9 milliard de francs) au premier semestre.

Ce résultat, publié vendredi, est légèrement supérieur au consensus des analystes compilé par Generali, qui tablaient en moyenne sur un bénéfice ajusté de 1,99 milliard d'euros.

Le bénéfice du premier trimestre 2023 comprenait notamment la réalisation d'un gain non récurrent de 193 millions d'euros lié à la vente d'un complexe immobilier à Londres.

En excluant les effets des plus-values et d'autres éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté aurait été stable au premier semestre, fait valoir Generali dans un communiqué.

Au deuxième trimestre, le bénéfice net ajusté a chuté de 17,7% à 906 millions d'euros.

Generali a confirmé les objectifs de son plan stratégique, dont une hausse du bénéfice par action de 6 à 8% par an et des dividendes cumulés de 5,2 et 5,6 milliards d'euros sur la période 2022-2024.

Après le paiement des dividendes au titre des résultats de 2023 en mai, l'assureur a déjà atteint son objectif en la matière, avec des dividendes cumulés de 5,5 milliards d'euros.

L'assureur a affiché un bénéfice opérationnel en hausse de 1,6% à 3,7 milliards d'euros, conformément aux attentes des analystes.

Le bénéfice opérationnel a été tiré par l'assurance-vie (+7,8%) et la gestion d'actifs (+19,4%). A l'inverse, le segment dommages a vu son bénéfice baisser de 6,7%, sous l'effet d'un impact plus important des catastrophes naturelles.

L'entrée de primes brutes, l'équivalent du chiffre d'affaires, a grimpé de 20,4% à 50,1 milliards d'euros, un résultat supérieur aux attentes des analystes qui avaient prévu 48,2 milliards.

La collecte nette en assurance-vie est redevenue positive, dépassant 5,1 milliards d'euros.

'Avec la poursuite de la croissance du résultat opérationnel et le retour à une collecte nette assurance vie fortement positive, nos résultats confirment la résilience de Generali', a commenté son PDG Philippe Donnet.

'Nous sommes en bonne voie pour atteindre tous les objectifs ambitieux' du plan stratégique qui s'achève en fin d'année, a-t-il assuré, avant d'annoncer qu'il présenterait sa prochaine feuille de route le 30 janvier 2025 à Venise.

/ATS