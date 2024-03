Geberit voit faiblir ses ventes en 2023

Le spécialiste des équipements sanitaires Geberit a détaillé mercredi des résultats en baisse au cours de son exercice 2023. Le conseil d'administration pourra cependant proposer à ses actionnaires un dividende en hausse de 10 centimes à 12,70 francs par action.

De janvier à décembre, le chiffre d'affaires a reculé de 9,1% à 3,08 milliards de francs. Exprimé en devises locales, le recul est de 4,8%, indique un communiqué.

Le résultat brut opérationnel (Ebitda) s'est inscrit en hausse de 1,4% à 921 millions, et la marge afférente à 24,9% contre 22,3% un an plus tôt.

De son côté, le résultat d'exploitation (Ebit) a augmenté de 1,8% à 769 millions.

Au final, le résultat net est affiché à 617 millions, soit 12,6% de moins qu'en 2022.

Ces résultats répondent en partie aux attentes du consensus AWP dont les analystes tablaient sur un résultat net de 630 millions ou encore un dividende à 12,78 francs.

Pour 2024, le groupe st-gallois s'attend à affaiblissement du secteur de la construction en raison 'des conditions macroéconomiques difficiles et des risques géopolitiques persistants'.

/ATS