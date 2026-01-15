Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

L'équipementier de salles d'aisance Geberit a engrangé en 2025 des revenus de 3,16 milliards ...
Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

L'équipementier de salles d'aisance Geberit a engrangé en 2025 des revenus de 3,16 milliards de francs, en hausse de 2,5% ou de 4,8% hors effets de change sur un an. La direction devise la marge brute opérationnelle (Ebitda) à près de 29,5%.

Les ventes sur le seul dernier trimestre ont atteint 715 millions de francs, à la faveur d'une progression de 4,4%, relève jeudi Geberit dans un compte-rendu préliminaire. La performance commerciale correspond pile à la moyenne des projections formulées par les analystes du consensus AWP.

Constatant une amorce de stabilisation encore hétérogène l'an dernier dans un secteur du bâtiment en repli depuis 2022, les responsables doutent à ce stade d'un véritable rétablissement dès l'exercice en cours.

Le segment de la rénovation, qui représente quelque 60% des revenus du groupe doit connaître une modeste croissance. La demande risque en revanche de continuer à s'étioler sur le gigantesque marché chinois.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les prix du pétrole dégringolent

Les prix du pétrole dégringolent

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 08:10

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:58

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:18

X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 04:36

Articles les plus lus

L'aéroport de Zurich étoffe le nombre de passagers en 2025

L'aéroport de Zurich étoffe le nombre de passagers en 2025

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 18:40

X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 04:36

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:18

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:54