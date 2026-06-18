Garantir les horaires des aéroports face à d'autres intérêts

Les horaires des aéroports doivent être mieux garantis. Par 129 voix contre 61, le National ...
Garantir les horaires des aéroports face à d'autres intérêts

Garantir les horaires des aéroports face à d'autres intérêts

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Les horaires des aéroports doivent être mieux garantis. Par 129 voix contre 61, le National a refusé jeudi de renvoyer au Conseil fédéral une réforme de la loi sur l'aviation. La gauche a dénoncé un affaiblissement des intérêts en matière de santé et d'environnement.

La révision répond à plusieurs demandes du Parlement, qui voulait plus de sécurité dans le secteur aérien. Elle porte sur plus de 20 domaines. Le camp bourgeois et le Conseil fédéral ont insisté sur l'importance économique de l'aviation.

La gauche a tenté de renvoyer le dossier au gouvernement. 'La Suisse a besoin d'une politique aéronautique lucide, responsable, qui procède à une vraie pesée d'intérêts et qui respecte le fédéralisme', a lancé Delphine Klopfenstein Broggini (Vert-e-s/GE).

Le débat se poursuit. Le principal point de friction concerne la garantie des droits acquis en matière d'heures d'exploitation des aéroports de Genève et de Zurich. La gauche craint que ces horaires ne soient gravés dans le marbre au niveau fédéral, compliquant les discussions à l'échelon local.

/ATS
 

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