Galenica: la rentabilité reprend son souffle au sortir de la crise

Galenica a assisté l'an dernier à une normalisation de sa rentabilité largement anticipée au sortir de la crise sanitaire. L'excédent d'exploitation (Ebit) s'est affaissé de 2,0% à 203,3 millions de francs, quand le bénéfice net s'est érodé de 1,4% à 165,9 millions.

Le relativement modeste segment Logistique et services informatiques notamment a vu son Ebit ajusté élagué de près d'un cinquième à 49,2 millions, quand celui de Produits et soins s'est marginalement tassé de 0,6% à 153,5 millions.

Hors effets Covid-19 et de la vente en 2021 de son siège dans la capitale - pour un total de près de 35 millions - le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies revendique un essor de plus de 12% de son excédent d'exploitation, dépassant ainsi son propre objectif de progression de 8 à 12%.

Les actionnaires pourront compter sur un dividende de 2,20 francs, agrémenté de 10 centimes sur un an, détaille mardi le rapport annuel.

La performance opérationnelle s'avère peu ou prou conforme aux projections des analystes consultés par l'agence AWP, tout comme le dividende proposé.

Galenica avait en janvier déjà revendiqué le franchissement de la barre des quatre milliards de francs de chiffre d'affaires, à la faveur d'une croissance de près de 5%. L'entame de l'exercice avait bénéficié de la persistance de la pandémie et d'une saison grippale qualifiée de normale, quand la seconde moitié avait profité d'un éclatement précoce de l'épidémie d'influenza.

Pour l'exercice en cours, la direction ambitionne de faire progresser tant les recettes que l'excédent ajusté de 3 à 6%. La rémunération des actionnaires sera au moins comparable à celle de l'an dernier.

/ATS