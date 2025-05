Galenica a encore pris du poids sur quatre mois

Le mastodonte bernois de la distribution de médicaments Galenica a profité d'une demande soutenue pour les préparations amaigrissantes à base de GLP-1, en plus d'une virulente déferlante grippale sur le début de l'année sur les quatre premiers mois de 2025.

Le grossiste en médicaments et exploitant de chaînes de pharmacies a étoffé ses recettes de 4,7% à 1,31 milliard de francs entre janvier et avril.

Par domaine d'activité, les ventes en gros, services et logistique (Logistics and IT) ont étoffé leur contribution de 4,8% à 1,09 milliard. Le segment Product and Care regroupant les ventes au détail et l'approvisionnement professionnel a affiché une cadence de croissance de 5,3% à 572 millions. Les dépenses internes (Corporate and Eliminations) ont enflé d'une vingtaine de millions à 344 millions, égraine un compte-rendu intermédiaire diffusé jeudi.

La performance commerciale comble les attentes des analystes consultés par AWP. Le consensus au niveau du groupe s'articulait à 1,31 milliard, dont 1,08 milliard pour Logistics and IT et 556 millions pour Products and care. L'ardoise pour Corporate & Elimination était attendue à 338 millions.

La direction reconduit sa feuille de route pour l'ensemble de l'exercice, brossée à l'issue du précédent. Le rythme de croissance reste ainsi devisé entre 3 et 5% et une légère extension de la marge afférente doit permettre à l'excédent d'exploitation (Ebit) ajusté de progresser de 4 à 6%. Les actionnaires pourront compter sur un dividende inchangé en comparaison annuelle.

/ATS