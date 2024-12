Galderma dans le Top5 des introductions en Bourses en 2024

Unique introduction en Bourse 'classique' en Suisse sur l'exercice 2024, Galderma peut se targuer de figurer parmi les cinq plus grosses opérations du genre à l'échelle mondiale.

Les quelque 2,6 milliards de dollars levés au printemps par le laboratoire dermatologique zougois le positionnent derrière l'exploitant d'entrepôts frigorifiques michiganais Lineage (5,1 milliards), le fabricant chinois d'appareils électroménagers Midea Group (4,6 milliards), la filiale indienne du constructeur automobile coréen Hyundai (3,3 milliards), ainsi que du gestionnaire ibérique de marques de parfums, cosmétiques et vêtements Puig Brands (2,9 milliards), égraine mercredi le traditionnel rapport compilé par le cabinet de conseil et d'audit Ernst and Young (EY).

La firme rappelle au passage le retour sur SIX en novembre de l'opérateur de télécommunications Sunrise, après quatre ans d'absence et pour une valorisation boursière de 3,5 milliards. Résultat d'une distribution de titres aux actionnaires de la maison-mère Liberty Global, l'opération ne s'était accompagnée d'aucune émission de nouvelles actions.

