Galaxus poursuit avec l'Italie son expansion à l'international

Après avoir pris pied en Allemagne, en Autriche et en France, Galaxus a annoncé mercredi avoir débuté ses activités en Italie.

Dans un billet publié sur son site internet, le numéro un helvétique du commerce en ligne contrôlé par le groupe Migros explique son expansion vers le sud par des raisons linguistiques: 'Galaxus communique depuis de nombreuses années en italien et est la première adresse pour les clients tessinois'.

Présente en Allemagne depuis 2018 et en Autriche depuis 2021, l'entreprise revendique sur ces deux marchés une clientèle de 'plus d'un million' de personnes et un assortiment de 1,6 million de produits. 'Nous sommes convaincus que la clientèle italienne exigeante se sentira à l'aise sur notre plateforme', a déclaré Florian Teuteberg, directeur général (CEO) et cofondateur de Digitec Galaxus.

En Suisse, la plateforme de vente en ligne a généré l'année dernière avec sa palette de plus de 4 millions de produits un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de francs.

