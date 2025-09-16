GB: le marché du travail pénalisé par le ralentissement économique

Le taux de chômage au Royaume-Uni est resté à son sommet en quatre ans, à 4,7%, pour les trois mois achevés fin juillet, dans un marché du travail pénalisé par une économie au ralenti, selon les chiffres de l'Office national des statistiques (ONS) mardi.

Le chiffre du chômage progresse régulièrement depuis le début de l'année et avait atteint fin mai ce niveau qui n'avait plus été vu depuis 2021.

Le taux de personnes ayant un emploi a quant à lui légèrement diminué sur la période tandis que le taux d'inactivité (personnes ne cherchant pas d'emploi ou pas en mesure de travailler rapidement) a un peu progressé, selon l'ONS.

'Le marché du travail continue de s'affaiblir dans un contexte économique morose', résume Yael Selfin, économiste en chef chez KPMG UK, pour qui 'la demande de travailleurs a fortement chuté en raison d'une activité économique plus faible et de coûts de main-d'oeuvre plus élevés pour les entreprises'.

Celles-ci avaient vu début avril l'entrée en vigueur d'une hausse des cotisations patronales, prévue par le premier budget du gouvernement travailliste dévoilé en automne dernier, ainsi que des nouveaux droits de douane 'réciproques' imposés par les Etats-Unis.

Pour les trois mois achevés fin juillet, 'les entreprises nous ont encore indiqué qu'il y avait moins d'emplois', a détaillé Liz McKeown, directrice des statistiques économiques de l'ONS. Mais le rythme de baisse des offres d'emplois 'semble ralentir'.

L'inflation a grimpé au Royaume-Uni en juillet à 3,8% sur un an, tandis que la croissance a calé sur la même période, selon les derniers chiffres officiels, faisant monter la pression sur le gouvernement travailliste à l'approche de la présentation du prochain budget -- prévue le 26 novembre.

Pour trouver les milliards de livres qui manquent, les Britanniques spéculent depuis des mois sur de nouvelles hausses d'impôts qui pourraient être annoncées à cette occasion par la ministre des finances, Rachel Reeves.

'L'incertitude entourant le budget d'automne pourrait influencer les embauches', reprend Mme Selfin, jugeant que 'certaines entreprises pourraient choisir de reporter leurs décisions de recrutement jusqu'à ce que les changements fiscaux potentiels soient plus clairs'.

Plusieurs économistes pointent aussi mardi le fait que la croissance des salaires ne ralentit que modérément, ce qui pourrait ajouter aux inquiétudes de la Banque d'Angleterre sur l'inflation et pousser l'institution à attendre l'an prochain pour une nouvelle baisse de ses taux directeurs.

