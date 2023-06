GB: la dette publique dépasse 100% du PIB, une première depuis 1961

La dette du secteur public au Royaume-Uni a dépassé en mai 100% du produit intérieur brut (PIB) pour la première fois depuis 1961, selon une estimation publiée mercredi par l'Office national des statistiques (ONS).

La dette nette du secteur public à fin mai 'était de 2567,2 milliards de livres (2900 milliards de francs) et provisoirement estimée à 100,1% du PIB', a annoncé l'ONS dans son rapport mensuel. La dernière fois que le ratio de la dette sur le PIB a dépassé 100% remonte à mars 1961.

Pour autant, ce chiffre 'doit être considéré comme très provisoire et susceptible d'être révisé dans de futures publications', a prévenu l'ONS.

'Pendant la pandémie de coronavirus, de premières estimations provisoires avaient indiqué initialement' que ce ratio avait dépassé 100%, 'avant d'être révisées à la baisse' lorsque de nouvelles données avaient fait état d'un PIB plus solide qu'initialement estimé, a précisé l'institut statistique.

Plombé par les aides publiques

L'emprunt public au Royaume-Uni a atteint 20 milliards de livres en mai, presque le double de ce qu'il était un an plus tôt, plombé par de coûteuses aides à l'énergie et des augmentations des allocations et des dépenses de personnel, a relevé l'ONS.

Le gouvernement britannique aide les ménages face à l'envolée des factures d'énergie dans la foulée de la guerre en Ukraine, qui contribue à alimenter une inflation qui s'accroche au Royaume-Uni plus qu'ailleurs et cause une sévère crise du coût de la vie dans le pays.

L'inflation au Royaume-Uni, la plus élevée des pays du G7, n'a pas reflué en mai comme prévu par les analystes, se maintenant à 8,7% sur un an, a par ailleurs annoncé l'ONS mercredi.

/ATS