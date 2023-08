GAM signe avec Newgame après l'échec du rachat par Liontrust

Le gestionnaire d'actifs en difficultés GAM a conclu mardi un accord avec ses actionnaires Newgame et Rock Investment, alors que l'offre de reprise du britannique Liontrust a échoué.

Newgame et Rock Investment, qui appartient à NJJ, la société d'investissement du magnat français des médias Xavier Niel, fourniront 20 millions de francs à GAM pour couvrir ses besoins en liquidités à court terme, a indiqué le groupe zurichois en parallèle de l'annonce de l'échec de l'offre de rachat. Ce financement sera remplacé par un emprunt convertible émis par GAM d'un montant de 25 millions. Newgame pourra fournir de nouveaux moyens financiers à l'avenir.

L'augmentation du capital conditionnel requise pour émettre cet emprunt doit être validée par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire le 27 septembre. Au cours de la réunion, Rock Investment proposera de nouveaux membres pour intégrer le conseil d'administration de GAM, qui évinceront les membres actuels. Les noms des candidats proposés seront annoncés au cours des prochains jours.

Le conseil d'administration de GAM recommande d'accepter les propositions de Newgame.

L'accord entre GAM et Newgame intervient après l'échec du rachat prévu par Liontrust. Le britannique n'est parvenu à obtenir que 33,64% du capital-actions du groupe zurichois, sur lequel il avait lancé en juin une offre de rachat prolongée à plusieurs reprises. L'opération, qui n'a pas rempli les conditions minimales de réussite, fixées à 66,75% du capital-actions entièrement dilué, ne sera pas exécutée. Aucun délai supplémentaire d'acceptation n'aura lieu.

Dans un communiqué séparé, Liontrust a indiqué qu'il était dans son bon droit de demander le remboursement immédiat des 8,9 millions de livres, intérêts en sus, accordées à GAM mi-juin, une trentaine de jours suivant l'annonce de mardi.

Les analystes de Vontobel ont salué l'accord passé avec Newgame pour étendre le financement à court terme couvrant les besoins en liquidités de GAM et assurant les ressources financières nécessaires pour continuer ses activités. 'Nous pensons que la mise en oeuvre réussie de la transformation de GAM par Newgame et Rock Investment demandera beaucoup d'argent et de temps', ont-ils souligné.

A la Bourse suisse, le titre GAM prenait 3,1% à 0,50 franc, dans un indice élargi SPI en hausse de 0,38% peu avant 09h30.

/ATS